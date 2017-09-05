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Россия начала военные учения в аннексированном Крыму

Вторник, 5 сентября 2017, 13:44

Более 5 тысяч артиллеристов вооруженных сил РФ начали масштабные военные учения, в том числе и в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает "DW".

Указывается, что обучение российских ракетных войск и артиллерии состоится на 19-ти полигонах Южного военного округа РФ, в который входит в том числе и оккупирован Крым.

"На 19 полигонах Южного военного округа выведены более пяти тысяч артиллеристов вооруженных сил РФ - в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане, Северной Осетии, Крыму, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии ", - отмечается в сообщении.

Согласно данным пресс-службы Южного военного округа РФ, военные "освоят новые формы и способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного общевойскового боя".

Также отмечается, что особое внимание будет уделено тренировкам в системе разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров.

Обучение артиллеристов будет проходить в течение месяца.

Как известно, с 14 по 20 сентября запланированы российско-белорусские военные учения "Запад-2017". В них должны принять участие до 13 тысяч военных.

Украинская правда

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Темы: Росcияармия
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