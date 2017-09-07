МИД требует от России прекратить запугивать наблюдателей ОБСЕ

Министерство иностранных дел обеспокоено, что боевики ОРДЛО применяют насилие к наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом говорится в комментарии МИД относительно тематического доклада "Ограничение свободы передвижения и другие препятствия в выполнении мандата СММ".

"МИД Украины решительно осуждает системные ограничения и провокации со стороны России и подконтрольных ей боевиков против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине", - говорится в комментарии.

В ведомстве считают, что цель таких действий - сокрытие ответственности Кремля за разжигание конфликта и блокирования выполнения Минских договоренностей.

"Особое беспокойство вызывают сообщения о враждебном отношении пророссийских боевиков к наблюдателям СММ, что иногда сопровождались насилием", - подчеркивают в МИД.

Также в сообщении отмечается, что боевики не допускают патрули ОБСЕ к неконтролируемому участку российско-украинской границы. За половину этого года было 40 таких случаев.

"Такие действия РФ являются грубым нарушением ст.4 Минского протокола … Они направлены на осуществление бесперебойной поставки оружия, боеприпасов и наемников на территорию Украины", - считают в ведомстве.

МИД требует от России прекратить запугивание наблюдателей Миссии, отказаться от практики "закрытых зон" для наблюдения ОБСЕ и гарантировать безопасный и беспрепятственный доступ патрулей ко всей территории ОРДЛО, в том числе и к неподконтрольному Украине участку российско-украинской границы.

Как сообщалось, в тематическом докладе "Ограничение свободы передвижения и другие препятствия в выполнении мандата СММ" указано, что за первую половину 2017 года патрулю Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ препятствовали 480 раз, 75% из которых на неподконтрольной Киеву территории.