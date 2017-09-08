Сутки в АТО: 25 обстрелов, погиб один украинский военный
Российско-оккупационные группировки продолжают обстрелы позиций сил АТО на Донецком и Приморском направлениях, в целом осуществив 25 обстрелов за сутки.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Прошедшие сутки завершилась без существенных изменений в обстановке. Вечером и ночью в основном враг применял гранатометы и стрелковое оружие.
Так, после 18 часов боевики трижды обстреляли опорные пункты ВСУ вблизи Широкиного. Гранатометы российские наемники применяли у Павлополя и Лебединского. А из вооружения БМП бандиты били по укреплениям сил АТО на подступах к Старогнатовке.
На Донецком направлении противник обстреливал опорные пункты ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Авдеевки и шахты Бутовка.
На Луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.
В штабе отметили, что в нескольких случаях, когда была прямая угроза жизни военных, силы АТО открывали огонь в ответ.
Как сообщалось, 7 сентября в результате боевых действий в Авдеевский промзоне погиб один украинский военный.