Врач: Пострадавшая в результате взрыва в авто - около четырех часов в операционной

Женщина, пострадавшая в результате взрыва в автомобиле в центре Киева, уже около четырех часов находится в операционной.

Об этом сообщил врач-хирург 17-й больницы Киева Дмитрий Мясников в эфире 112 канала.

По его словам, по состоянию на 21:22 угроза жизни женщины до сих пор сохраняется.

"Это минно-взрывная травма, там повреждено не только бедро, но и конечности, лицо и глаза, и скелетная травма, мягкие ткани, внутренние органы пострадали. Сейчас прогнозы давать невозможно. Она находится в операционной", - сообщил Мясников.

Он отметил, что в больницу вызвали необходимых медицинских специалистов на консультации.

Врач уточнил, что пострадавшую забрали в операционную в 18:40.

Ранее сообщалось о взрыве авто в центре Киева.

Взорвался автомобиль Toyota Camry с грузинскими номерами.

В автомобиле было трое пассажиров. Мужчина погиб на месте, женщина с ребёнком госпитализированы.

Погибшим при взрыве в автомобиле на Бессарабке в Киеве был Темур Махаури - член чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева, который воевал в зоне АТО.

Украинская правда