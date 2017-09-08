Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Врач: Пострадавшая в результате взрыва в авто - около четырех часов в операционной

Пятница, 8 сентября 2017, 21:55

Женщина, пострадавшая в результате взрыва в автомобиле в центре Киева, уже около четырех часов находится в операционной.

Об этом сообщил врач-хирург 17-й больницы Киева Дмитрий Мясников в эфире 112 канала.

По его словам, по состоянию на 21:22 угроза жизни женщины до сих пор сохраняется.

"Это минно-взрывная травма, там повреждено не только бедро, но и конечности, лицо и глаза, и скелетная травма, мягкие ткани, внутренние органы пострадали. Сейчас прогнозы давать невозможно. Она находится в операционной", - сообщил Мясников.

Он отметил, что в больницу вызвали необходимых медицинских специалистов на консультации.

Врач уточнил, что пострадавшую забрали в операционную в 18:40.

Ранее сообщалось о взрыве авто в центре Киева.

Взорвался автомобиль Toyota Camry с грузинскими номерами.

В автомобиле было трое пассажиров. Мужчина погиб на месте, женщина с ребёнком госпитализированы.

Погибшим при взрыве в автомобиле на Бессарабке в Киеве был Темур Махаури - член чеченского добровольческого батальона имени Джоахара Дудаева, который воевал в зоне АТО.

Украинская правда

Темы: убийствоКиевмедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
убийство
В КПРФ заявили об убийстве лидера компартии Приднестровья
Убийство российского капитана Ржицкого: в РФ заявили о задержании подозреваемого
Убийство российского капитана Ржицкого: родственники заявили, что он ушел из армии до войны
Последние новости
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
Все новости...
Реклама: