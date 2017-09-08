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Врач рассказал о состоянии пострадавших в стрельбе в Киеве

Пятница, 8 сентября 2017, 23:41

Один из пострадавших в стрельбе на столичной Лукьяновке находится в реанимации.

Об этом сообщил врач-хирург 17-й больницы Киева Дмитрий Мясников в эфире 112 канала.

"Двое молодых людей, огнестрельные ранения, в 15:40 были госпитализированы в нашу больницу. У одного пациента - ранения конечностей, у другого - и ранения конечностей и ранение брюшной полости", - сказал он.

По словам Мясникова, один из мужчин сейчас находится в реанимации интенсивной терапии в послеоперационном наркозе, другой - в обычном отделении, с ним работают правоохранители.

Как известно, около 15:00 на улице Дегтяревской, 38 в Киеве неизвестные обстреляли автомобиль, в результате чего два человека получили огнестрельные ранения.

Украинская правда

Темы: Киевмедицинакриминал
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