Врач рассказал о состоянии пострадавших в стрельбе в Киеве

Один из пострадавших в стрельбе на столичной Лукьяновке находится в реанимации.

Об этом сообщил врач-хирург 17-й больницы Киева Дмитрий Мясников в эфире 112 канала.

"Двое молодых людей, огнестрельные ранения, в 15:40 были госпитализированы в нашу больницу. У одного пациента - ранения конечностей, у другого - и ранения конечностей и ранение брюшной полости", - сказал он.

По словам Мясникова, один из мужчин сейчас находится в реанимации интенсивной терапии в послеоперационном наркозе, другой - в обычном отделении, с ним работают правоохранители.

Как известно, около 15:00 на улице Дегтяревской, 38 в Киеве неизвестные обстреляли автомобиль, в результате чего два человека получили огнестрельные ранения.

Украинская правда