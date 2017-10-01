С 1 октября нужно днем включать автомобильные фары за городом
Воскресенье, 1 октября 2017, 11:36
Патрульная полиция напомнила, что в Украине с 1 октября по 1 мая нужно днем включать автомобильные фары за пределами города.
Об этом говорится в Facebook полиции.
"С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - дневной свет ближних фар", - говорится в сообщении.
За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 425 гривен.