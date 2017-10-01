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С 1 октября нужно днем включать автомобильные фары за городом

Воскресенье, 1 октября 2017, 11:36
С 1 октября нужно днем включать автомобильные фары за городом

Патрульная полиция напомнила, что в Украине с 1 октября по 1 мая нужно днем включать автомобильные фары за пределами города.

Об этом говорится в Facebook полиции.

"С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - дневной свет ближних фар", - говорится в сообщении.

За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 425 гривен.

Темы: полициядороги
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