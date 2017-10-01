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Состояние здоровья пострадавших от взрывов под Калиновкой улучшилось

Воскресенье, 1 октября 2017, 12:23
Состояние здоровья пострадавших от взрывов под Калиновкой улучшилось

В двух людей, которые получили травмы в результате взрывов боеприпасов вблизи Калиновки Винницкой области, улучшается состояние здоровья.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области Александр Кутовой, передает "112 Украина".

"В медицинские учреждения, в результате взрывов на арсенале попали два человека. В них были переломы от взрывной волны. Информации о том, что есть угроза их жизни, сейчас нет, они идут на поправку. Можно сказать, что удалось избежать худшего - человеческих жертв", - отметил Кутовой.

Он добавил, что на сейчас возле Калиновки за полдня раздается 1-2 взрыва.

"Эти взрывы не несут угрозы жизни людей. Привлечено 108 человек и 41 единица техники", - сказал руководитель пресс-службы.

Как сообщалось, в Винницкой области в районе города Калиновка на складе боеприпасов по состоянию на 7 утра 1 октября до сих пор продолжаются одиночные взрывы, однако очагов горения нет.

Вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека. Из зоны риска эвакуированы более 30 тысяч человек, сейчас они постепенно возвращаются в свои дома.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что существуют свидетельства того, что к взрывам на военных складах в районе Калиновки привел заложенный диверсантами детонатор.

Темы: Винницкая областьчрезвычайное происшествие
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