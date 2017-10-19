Главные новости дня – за 60 секунд

ДТП в Харькове, принятие медицинской реформы, снятие депутатской неприкосновенности, провал избирательной реформы, окончание акции протестов, новые фото российского "Бука", "Укртелеком", Розенблат, Янукович, Дыминский - новости, которые обсуждали 19 октября.

О ДТП в Харькове. В Харькове автомобиль Lexus вылетел на тротуар, и перевернулся. По предварительным данным, авто проехало на красный сигнал светофора и столкнулось с Volkswagen Touareg. Именно вследствие этого удара Lexus и выехал на тротуар. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести, среди них две женщины находятся в очень тяжелом состоянии.

Утром в Facebook было опубликовано видео аварии – момент, когда авто врезается в людей, стоящих на тротуаре напротив пешеходного перехода.

В настоящий момент, трое из травмированных в результате смертельного ДТП в Харькове остаются без сознания.

О медицинской реформе. Верховная Рада приняла во втором чтении закон о медицинской реформе. Детали реформы – по ссылке.

О снятии депутатской неприкосновенности. Верховная Рада проголосовала за направление в Конституционный суд обоих законопроектов о внесении изменений в Конституцию в части об отмене депутатской неприкосновенности.

А еще стало известно, что президент Петр Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года, потому что именно столько времени нужно на внесение таких изменений в Конституцию.

Об избирательной реформе. Нардепы не проголосовали ни за один из трех законопроектов о выборах в Верховную Раду.

Об акции протестов. Политическая партия "Движение новых сил" и группа депутатов "Сапопомочи" продолжать протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга выходят из акции.

Остальные организаторы, такие как РПР, ЦПК, Гражданская платформа, ДемАльянс, Альтернатива, Самопомощь и другие "продолжат протест другими методами".

Как уточнили УП собеседники в "Сапопомочи", Семенченко и Соболев остаются не как представители этой партии, а как участники Общественного движения "Освобождение".

О российском "Буке". Международная группа следователей "Belligcat" опубликовала еще одно фото ЗРК "Бук", из которого 17 июля 2014 сбили малазийский боинг.

Об "Укртелекоме". Хозяйственный суд Киева решил разорвать заключенный по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи 92,79% с "ЕСУ", ответчик уже заявил о намерении подать апелляцию на это решение.

О Розенблате. Депутата Верховной Рады Борислава Розенблата детективы НАБУ вывели из самолета, и забрали паспорта, он намерен писать заявление в полицию.

Также Розенблат заявляет, что сообщал НАБУ о том, что на 3 дня поедет за пределы страны, но "беспредел продолжается".

О Януковиче. Высшая палата Суда ЕС признала законным европейские санкции против Януковичей в виде замораживания активов.

О Дыминском. Экспертиза показала, что ДНК с подушки безопасности автомобиля львовского бизнесмена Петра Дыминского принадлежит не тому человеку, которого пытаются выдать за водителя авто.