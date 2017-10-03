Герасимов: Законопроект о реинтеграции Донбасса зарегистрируют 4 октября

Законопроект об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей будет зарегистрирован в парламенте в среду, 4 октября.

Об этом заявил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов на телеканале ICTV, передает "Интерфакс-Украина".

"Уже, я надеюсь, в среду этот законопроект будет внесен в парламент, как юридически выверенный текст", - сказал он.

По словам Герасимова, в настоящее время "идет окончательная юридическая доработка этого документа".

По мнению народного депутата, парламент примет закон до 18 октября, до того, как прекратит действие закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". По его словам, депутаты понимают "все риски, которые будут", если закон не будет принят.

Как сообщалось, проект закона о реинтеграции Донбасса еще не подан в Верховную Раду.

Представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Ирина Луценко рассказала, что закон о реинтеграции Донбасса почти готов, осталось решить вопрос введения в регион миротворческой миссии.

Подробнее о позициях фракций относительно закона читайте в материале "Украинской правды" "Переживет ли Верховная Рада осень. Взгляд изнутри".