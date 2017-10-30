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Убийство Окуевой: прокуратура имеет несколько версий

Понедельник, 30 октября 2017, 23:17

Прокуратура Киевской области уже имеет несколько главных версий убийства Амины Окуевой, они отрабатываются.

Об этом заявил прокурор Дмитрий Чибисов, передает Укринформ.

"Амина погибла, мужу сейчас оказывается медицинская помощь. Она была на пассажирском сиденье. Подключили все технические и правоохранительные средства, чтобы раскрыть это преступление. Я сейчас еду, чтобы осматривать одну из местностей, где возможно имеет место причастность к преступлению", - сообщил Чибисов .

Сообщается, что нападавших было двое.

Как известно, вечером 30 октября возле железнодорожного переезда возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.

Адам Осмаев рассказал, что во время обстрела пуля попала женщине в голову и он не успел ее спасти.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции и глава Нацполиции Украины Сергей Князев. Также Нацполиция сообщила о введении плана-перехвата "Сирена" в Киевской и соседних областях в связи с убийством.

Амина Окуева участвовала в Револиции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2". Это уже не первый раз, когда на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева совершали нападение.

Как известно, 1 июня в Киеве на Подоле стреляли в бывших бойцов-добровольцев Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева. По предварительной информации, нападавший назвался французским журналистом и пригласил супругов на встречу, а затем в машине выстрелил в Адама – тогда Амина выстрелила в ответ.

Раненые Осмаев и нападавший находятся в больнице.

По данным СМИ, человек, который пытался застрелить Осмаева, является киллером по прозвищу "Динго", который убил охранника президента Чечни Рамзана Кадырова.

Нападавшему объявлено о подозрении

Тогда Окуева считала, что на Адама Осмаева совершил нападение опытный киллер, которого готовили в ФСБ или ГРУ РФ.

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Темы: Убийство Окуевойубийствопрокуратура
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