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Пучдемон: Каталония объявит независимость через несколько дней

Среда, 4 октября 2017, 01:58
Пучдемон: Каталония объявит независимость через несколько дней

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что Каталония объявит независимость в течение нескольких дней.

Об этом сообщает BBC.

Такое заявление президент Каталонии сделал незадолго до речи короля Испании Филиппа VI.

На вопрос, что он будет делать, если испанское правительство вмешается, чтобы взять под контроль правительство Каталонии, Пучдемон сказал, что это будет "ошибка, которая изменит все".

По его словам, в настоящее время между правительством в Мадриде и его администрацией нет контактов.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По словам каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

2 октября, сразу после подсчета результатов голосования, Пучдемон заявил, что в ближайшие дни направит результаты референдума в каталонский парламент, где решится вопрос суверенитета страны.

Как сообщалось, в телевизионном обращении к нации король Испании Филипп VI назвал референдум в Каталонии незаконным и призвал к единству страны.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии - незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.

Читайте также: "С референдумом на выход: Испания сделала шаг к отделению Каталонии".

Темы: Испанияреферендум
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