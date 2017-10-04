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США поддерживают продление закона об особом порядке для Донбасса

Среда, 4 октября 2017, 12:46

США поддерживают усилия Верховной Рады, направленные на продление действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

"Мы поддерживаем усилия Верховной Рады продлить действие особого статуса, что позволит мирного урегулирования конфликта на востоке Украины", – говорится там.

Как известно, в среду президент Петр Порошенко внесет в Верховную Раду два законопроекта о Донбассе: о реинтеграции Донбасса и о продлении на год закона об особенностях местного самоуправления.

Украинская правда

Темы: ДонбассзаконодательствоСША
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