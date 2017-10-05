Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трагедия в Лас-Вегасе не связана с терроризмом – представитель сената США

Четверг, 5 октября 2017, 09:15


Стрельба в Лас-Вегасе, которая привела к многочисленным жертвам, не имела отношения к терроризму.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель комитета по разведке сената США Ричард Берр, сообщает "Интерфакс-Украина".
"В настоящий момент я рад сообщить о том, что этот случай не похож на терроризм", - сказал сенатор.

Как известно, ранее ответственность за трагедию в Лас-Вегасе взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Однако ФБР не нашло у 64-летнего Стивена Паддока, подозреваемого в стрельбе, связей с террористическими группировками.

Между тем в Лас-Вегас прибыл президент США Дональд Трамп. Он планирует встретиться с пострадавшими, а также с местными правоохранителями.

Как известно, ночью 2 октября на фестивале кантри рядом с казино "Mandalay Bay" в Лас-Вегасе произошла стрельба.

В результате 58 человек умерли, а более 500 получили ранения.

По предварительной информации, нападающий – 64-летний Стивен Крейг Паддок – застрелился. Его нашли мертвым в гостиничном номере. При нем было 10 единиц огнестрельного оружия.

Террористическая группировка ИГИЛ 2 октября обнародовала заявление, что нападающий в Лас-Вегасе был "солдатом исламского государства".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАтеракт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
США
Резников поговорил с главой Пентагона и анонсировал "хорошие новости"
Администрация Байдена не причастна к тайным переговорам с россиянами – СМИ
Еще один пример жестокости Кремля – Блинкен о российской атаке на Львов
Последние новости
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
Все новости...
Реклама: