Хантсман: Ключевой вопрос в отношениях с РФ - восстановление суверенитета Украины

Восстановление суверенитета Украины на всей ее территории станет ключевым вопросом в отношениях с Москвой.

Об этом заявил новый посол США в России Джон Хантсман, выступая в Солт-Лейк-Сити, сообщает "Радио Свобода". приступит к исполнению своих обязанностей.

Хантсман заявил, что хочет улучшить отношения с РФ, но утверждает, что первым шагом должно быть возвращение Москвой контроля над территорией Украины в пределах ее международно признанных границ.

По его словам, проблема в отношениях у Москвы есть не только с США, но и с Европой, Канадой и практически с любой другой развитой страной.

Также Хантсман заявил, что хочет работать с Москвой для преодоления кризиса в отношении ядерных и ракетных программ КНДР и назвал Пхеньян угрозой для РФ и всего остального мира, а не только для США.

"Действуя сообща, США и РФ могут заставить северокорейский режим сесть за стол переговоров и найти дипломатическое решение", – заявил новый посол США в РФ.

Как известно, срок полномочий нынешнего посла США в РФ Джона Теффта заканчивается осенью 2017 года.

В конце сентября сенат США проголосовал за кандидатуру бывшего губернатора штата ЮТА Джона Хантсмана на пост посла США в России.

С 2009 по 2011 года Хантсман занимал должность посла США в Китае, в 2012 году был одним из кандидатов на выдвижение в президенты от Республиканской партии.