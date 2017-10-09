Турция не признает аннексии Крыма — президент Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что Турция по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не признает аннексию Крыма Российской Федерацией.

Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко в понедельник в Киеве.



"Мы не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма", - отметил Эрдоган.

В то же время Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на то, что Турция войдет в международную группу по деоккупации Крыма.

"Мы также рассчитываем на привлечение Турции к международной группе друзей деоккупации Крыма, идею о формировании которой я озвучил с трибуны ООН в Нью-Йорке", - сказал он.

Кроме того, Порошенко отметил, что Украина заинтересована в увеличении представительства Турции в мониторинговой миссии ОБСЕ, действующей на востоке Украины, и рассчитывает на поддержку Турцией развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Мы были бы очень заинтересованы в увеличении представительства Турции в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы благодарим за очень четкую и хорошо организованную работу Специальной мониторинговой миссии, во главе которой стоит представитель Турции", - заявил он.

"Также в ближайшее время особенно важной будет для нас поддержка нашими партнерами, в частности, Турцией развертывания миротворческой миссии ООН на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - добавил глава украинского государства, отметив, что этот вопрос был одним из обсуждаемых в понедельник во время его переговоров с Эрдоганом.

"Три часа, которые мы провели на встрече с господином президентом в формате один на один, дают мне все основания для оптимизма в развитии всех сфер нашего двустороннего сотрудничества и многосторонней координации", - сказал Порошенко.

Он отметил высокую динамику политического диалога между Украиной и Турцией и расширения секторных контактов за последний год, "в частности в таких щекотливых сферах, как оборона, национальная безопасность, правоохранительная деятельность". "Мы удовлетворены сотрудничеством в оборонной промышленности, авиастроении, космосе", - отметил украинский президент.

Порошенко также поблагодарил турецких партнеров за позицию по недопущению нарушений прав человека в оккупированном Крыму и четкую позицию поддержки крымскотатарского народа.

Интерфакс-Украина