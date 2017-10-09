Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Турция не признает аннексии Крыма — президент Эрдоган

Понедельник, 9 октября 2017, 18:59

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что Турция по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не признает аннексию Крыма Российской Федерацией.

Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко в понедельник в Киеве.

"Мы не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма", - отметил Эрдоган.

В то же время Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на то, что Турция войдет в международную группу по деоккупации Крыма.

"Мы также рассчитываем на привлечение Турции к международной группе друзей деоккупации Крыма, идею о формировании которой я озвучил с трибуны ООН в Нью-Йорке", - сказал он.

Кроме того, Порошенко отметил, что Украина заинтересована в увеличении представительства Турции в мониторинговой миссии ОБСЕ, действующей на востоке Украины, и рассчитывает на поддержку Турцией развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Мы были бы очень заинтересованы в увеличении представительства Турции в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы благодарим за очень четкую и хорошо организованную работу Специальной мониторинговой миссии, во главе которой стоит представитель Турции", - заявил он.

"Также в ближайшее время особенно важной будет для нас поддержка нашими партнерами, в частности, Турцией развертывания миротворческой миссии ООН на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - добавил глава украинского государства, отметив, что этот вопрос был одним из обсуждаемых в понедельник во время его переговоров с Эрдоганом.

"Три часа, которые мы провели на встрече с господином президентом в формате один на один, дают мне все основания для оптимизма в развитии всех сфер нашего двустороннего сотрудничества и многосторонней координации", - сказал Порошенко.

Он отметил высокую динамику политического диалога между Украиной и Турцией и расширения секторных контактов за последний год, "в частности в таких щекотливых сферах, как оборона, национальная безопасность, правоохранительная деятельность". "Мы удовлетворены сотрудничеством в оборонной промышленности, авиастроении, космосе", - отметил украинский президент.

Порошенко также поблагодарил турецких партнеров за позицию по недопущению нарушений прав человека в оккупированном Крыму и четкую позицию поддержки крымскотатарского народа.

Интерфакс-Украина

Темы: ТурцияКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Турция
Британия надеется, что Эрдоган поможет вернуть Россию к "зерновой сделке"
Турция и Саудовская Аравия подключились к возвращении украинских детей из РФ - FT
Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без РФ
Последние новости
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
10:10
К десятой годовщине войны УП проведет конференцию "Как победить Голиафа"
10:05
Рынку нефти грозит дефицит судов из-за нападений хуситов в Красном море – Aramco
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:58
Байден на встрече с лидерами Конгресса призвал быстро разблокировать помощь Украине
09:56
Ничья мобилизация. Как пополнение армии парализовало власть
Все новости...
Реклама: