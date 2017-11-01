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Портнов утверждает, что Каськив сам прилетел в Киев

Среда, 1 ноября 2017, 09:02
Портнов утверждает, что Каськив сам прилетел в Киев

Бывший советник Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов утверждает, что Владислав Каськив сам просил власти Панамы выдать его Украине и прилетел в Киев по доброй воле.

Об этом он написал в Facebook, комментируя пост генпрокурора Юрия Луценко об экстрадиции Каськива.

"Генеральная прокуратура сообщила об успешной спецоперации ГПУ и СБУ в отношении находившегося в Панаме Владислава Каскива, назвав это первым случаем экстрадиции и заявив, что они предупреждали, что никто и нигде не скроется", – отметил Портнов.

"Мягко выражаясь, это дешевый пиар, а не спецоперация. Каськив несколько месяцев назад письменно попросил у панамских властей своей добровольной экстрадиции в Украину, доказывал панамскому суду, что ему нечего скрывать, а потом ещё и купил авиабилет за свой счёт", – заявил он.

"Вчера он (Каськив – ред.) свободно перемещался в аэропорту Амстердама и ночью прилетел в Киев, заранее сообщив об этом украинским следователям. Спецоперация у них. Ох, и черти", – утверждает Портнов.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что экс-руководителя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Каськива доставили в Главное следственное управление ГПУ, с ним проводят следственные действия.

Каськив был объявлен в розыск по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог).

В 2012 году Каськив подписал соглашение на 1 млрд долларов с испанской кампанией Gas Natural относительно инвестиций в LNG-терминал в Украине. Позже испанская сторона заявила, что не знает человека, который от их имени подписал контракт. Выяснилось, что этого человека зовут Хорди Сарда Бонвехи и он является лыжным инструктором

18 августа 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании на территории Республики Панама Каськива за хищение и другие служебные преступления. Заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что Каськив был задержан в Панаме при попытке въехать на территорию Коста-Рики.

Генпрокуратура передала МИД для направления в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива.

12 сентября прошлого года Панамский суд избрал Каськиву меру пресечения в виде залога $600 тысяч – он внес залог и вышел на свободу 30 сентября 2016 года. Также экс-чиновник подал ходатайство о политическом убежище

В марте текущего года стало известно, что Панама отказала Каськиву в предоставлении статуса политического беженца.

ГПУ надеялась на выдачу Каськива Украины до конца лета.

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Алена Рощенко, УП

Темы: КаськивПортновГенпрокуратура
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