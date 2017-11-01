Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Холодницкий сообщил, когда начнется суд по Насирову

Среда, 1 ноября 2017, 11:01

Судебный процесс по отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову начнется после 9 ноября.

Об этом на брифинге в среду сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Он напомнил, что суд ограничил Насирову время для ознакомления с делом.

"9 ноября – последний определенный судом день для ознакомления подозреваемого с материалами дела. После этого он будет считаться знакомым и дело должно быть направлено в суд. И будет направлено", – заверил Холодницкий.

В то же время ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщала, что дедлайн для Насирова по ознакомлению с делом - 6 ноября.

Читайте также: "Два одеяла, 10 адвокатов и 10 миллионов. Пять дней из жизни Романа Насирова"

Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявлял, что защита Насирова затягивает ознакомление с материалами уголовного дела.

29 сентября Насиров сообщил, что ознакомился с 130 из 240 томов дела.

"Каждый том - это примерно 400-500 страниц. Пусть они расскажут, как надо знакомиться. Каждый день мы изучаем по 2 тома", – возмущался он.

Как известно, 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал отстраненному голове ГФС Роману Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен. Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО" Карпатнадраинвест ", ООО "Надра Геоцентр".

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП

Темы: НасировАнтикоррупционная прокуратуракоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Насиров
ВАКС уменьшил залог Насирову с 523 до 261 млн грн
ВАКС остановил исполнение решения об уменьшении залога Насирову - ЦПК
ВАКС в пять раз уменьшил залог Насирову – ЦПК
Последние новости
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
10:10
К десятой годовщине войны УП проведет конференцию "Как победить Голиафа"
10:05
Рынку нефти грозит дефицит судов из-за нападений хуситов в Красном море – Aramco
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:58
Байден на встрече с лидерами Конгресса призвал быстро разблокировать помощь Украине
09:56
Ничья мобилизация. Как пополнение армии парализовало власть
Все новости...
Реклама: