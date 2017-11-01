Холодницкий сообщил, когда начнется суд по Насирову

Судебный процесс по отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову начнется после 9 ноября.



Об этом на брифинге в среду сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.



Он напомнил, что суд ограничил Насирову время для ознакомления с делом.



"9 ноября – последний определенный судом день для ознакомления подозреваемого с материалами дела. После этого он будет считаться знакомым и дело должно быть направлено в суд. И будет направлено", – заверил Холодницкий.

В то же время ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщала, что дедлайн для Насирова по ознакомлению с делом - 6 ноября.

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Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявлял, что защита Насирова затягивает ознакомление с материалами уголовного дела.



29 сентября Насиров сообщил, что ознакомился с 130 из 240 томов дела.



"Каждый том - это примерно 400-500 страниц. Пусть они расскажут, как надо знакомиться. Каждый день мы изучаем по 2 тома", – возмущался он.

Как известно, 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал отстраненному голове ГФС Роману Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен. Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО" Карпатнадраинвест ", ООО "Надра Геоцентр".

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП