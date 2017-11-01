Луценко: ГПУ предлагала Каськиву сделку. Он отказался

Генеральная прокуратура Украины предлагала экс-главе Держкоминвестпроекта Владиславу Каськиву заключить сделку, но тот отказался.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга.

По его словам, Генпрокуратура предлагала Каськиву заключить сделку и рассказать других участниках, причастных к хищению государственных средств и получить более мягкий приговор, но получила отказ.

"Каськив отказался от предложенной нами сделки. Поэтому, на сегодняшний день, он является единственным подозреваемым по делу ", - сказал Луценко.

Также он отметил, что Генпрокуратура была против залога для Каськива, тем более в таком размере.

"ГПУ не соглашается ни с залогом, ни с его размером. Он слишком мал. ГПУ просило суд арестовать его без права внесения залога. Ведь этот человек может бежать из страны. Однако таким было решение суда", - заявил Луценко.

Кроме того, генпрокурор добавил, что в будущем Каськиву могут быть вручены подозрения и по другим делам.

"Сейчас он проходит по одному делу. Но журналистские расследования и расследования правоохранительных органов свидетельствуют о его причастности и к другим делам, о нанесении государству ущерба на сотни миллионов гривен. Подозрения по этим эпизодам будут объявлены в будущем ", - сказал Луценко.

Он подчеркнул, что Каськив не сам сдался правоохранителям, а лишь согласился на добровольную экстрадицию.

"Было решение Панамы о его экстрадиции в течение 30 дней. Он мог обжаловать это решение, но решил доказывать свою правоту в суде. Он за свой счет, за что мы ему благодарны, купил билет в Украину. Три работника генпрокуратуры за государственный счет приобрели билеты в Панаму и обратно и доставили Каськива на территорию Украины ", - отметил Луценко.

1 ноября стало известно об экстрадиции из Панамы экс-главы Госкоминвестпроекта Владислава Каськива.

В этот же день Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры избрал Каськиву мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Его освободили в зале суда, теперь в течение 5 дней Каськив должен заплатить залог 160 тысяч.

Каськив заявил, что заплатил государству ущерб независимо от решения суда, но будет доказывать свою невиновность в суде.

Как известно, Каськив был объявлен в розыск по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог).

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Яна Миланова, УП