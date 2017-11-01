Сын Авакова считает "дело рюкзаков" политическим

Сын министра внутренних дел Александр Аваков назвал "дело рюкзаков" политическим.

Об этом он заявил в ходе судебного заседания в среду, передает корреспондент УП.

"Считаю это дело максимально политически ангажированным. Здесь нет ничего общего с верховенством права", - сказал он.

В то же время адвокаты Авакова просят суд полностью отказать в удовлетворении ходатайства САП о взятии под стражу сына министра с альтернативой внесения залога.

Как известно, 31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.



Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин, в 2014 году руководитель ИТ-компании "Turboseo", Владимир Литвин.

НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела о растратегосударственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.

Вечером 31 октября правоохранительные органы доставили сына Александра Авакова в изолятор временного содержания.

1 ноября сообщили о подозрении третьему задержанном по этому делу – Владимиру Литвину.

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Роман Кравец, УП