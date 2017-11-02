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Украина завоюет одну "бронзу" на Зимних Играх-2018 - прогноз от Gracenote

Четверг, 2 ноября 2017, 02:44

Американская аналитическая компания Gracenote прогнозирует, что на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане украинская сборная завоюет одну бронзовую награду.

Об этом сообщает Укринформ.

Нашей команде в виртуальном медальном зачете прогнозируют 30 место с одной "бронзой" - в женской эстафете по биатлону.

Также сообщается, что фаворитами Олимпиады считаются Германия (ей прогнозируют 35 медалей), Норвегия (32 награды) и США (29 медалей).

Как известно, ХХIII Зимние Игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 в корейском Пхенчхане.

Темы: УкраинаОлимпиада
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