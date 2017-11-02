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В Одессе арестовали командира, не защитившего воинскую часть от нападения

Четверг, 2 ноября 2017, 17:15

Приморский райсуд Одессы посадил под домашний арест командира воинской части города, на которую 29 октября было совершено нападение.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на информационный центр суда.

"Суд принял решение и избрал в отношении временно исполняющего обязанности командира воинской части меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца", - рассказали в суде.

Отмечается, что подполковника ВСУ подозревают в совершении преступления по признакам статьи 426 Уголовного кодекса (бездействие военной власти, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения или в боевой обстановке).

Там добавили, что другого подозреваемого по делу - офицера части, который также проявил бездействие - суд решил не брать под стражу.

Как сообщалось, 31 октября объявили подозрение и задержали вр. и. о. командира воинской части аэродрома "Школьный" в Одессе, подполковника ВСУ и военнослужащего, который был на посту.

29 октября около 40 человек спортивного телосложения в балаклавах захватили территорию аэродрома "Школьный". При этом, как известно, постовой не сделал попыток помешать им. Приказ о неприменении оружия в такой ситуации он якобы получил от командира части.

Темы: ОдессаармияВооруженные силыарестсуд
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