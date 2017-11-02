США готовит обвинения против чиновников РФ из-за вмешательства в выборы

Министерство юстиции США определило как минимум шесть членов российского правительства, причастных к взлому серверов Демократической партии и изъятии конфиденциальной информации, которая стала публичной во время президентских выборов 2016 года.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, которые знакомы с расследованием.

"Прокуроры и агенты собрали улики против российских чиновников, и в следующем году они могут выдвинуть обвинения", - говорится в сообщении.

По информации издания, обсуждение этого дела находятся на ранних стадиях.

Отмечается, что представитель Министерства юстиции США и представитель ФБР отказались комментировать выявление российских чиновников, связанных со взломом серверов Демократической партии.

Посольство России не ответило изданию на запрос на комментарий.

Как известно, ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия вмешаласьв ход президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу.

При этом, как сообщалось, у разведки есть доказательства, что именно Россия передала WikiLeaks похищенные хакерами материалы Национального комитета Демократической партии через третью сторону.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сказал, что не получал похищенные письма Хиллари Клинтон и ее помощника Джона Подесты от какого-либо государства. Но он не исключает возможности того, что он получил материалы от третьей стороны.