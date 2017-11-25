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В ОРЛО решили, что главарем может быть кто угодно после 30 лет

Суббота, 25 ноября 2017, 16:45

Так называемые "депутаты ЛНР" решили, что стать лидером непризнаной республики может "гражданин ЛНР", достигший 30 лет.

Об этом сообщают сепаратисткие СМИ.

До этого после отстранения главаря его место должен был занять исключительно "председатель народного совета". Теперь же "в случае досрочного прекращения полномочий "главы ЛНР", а также в случаях, когда "глава ЛНР" временно не может исполнять свои обязанности, их временно исполняет "председатель народного совета ЛНР" или "гражданин ЛНР", достигший возраста 30 лет".

Ранее "в.о главы ЛНР" назначили "главу МГБ ЛНР" Леонида Пасечника после того, как прежний главарь боевиков Игорь Плотницкий заявил об "отставке по собственному желанию". Вероятно, изменения "законов республики" делалось под Пасечника.

Как известно, вечером 21 ноября в оккупированный Луганск вошла колонна из десятков военных автомобилей из Донецка.

Российское издание РБК, ссылаясь на источник в окружении идеолога создания проекта "Новороссия" Владислава Суркова, писало, что в конфликте между Плотницким и Игорем Корнетом - отстраненным ранее главой "МВД ЛНР" - Кремль выбрал сторону последнего.

23 ноября боевики в оккупированном Луганске усилили охрану здания бывшей Луганской облгосадминистрации, где находится их главарь Игорь Плотницкий.

В тот же день росСМИ сообщили, что автомобильный кортеж, в котором находились Плотницкий, руководитель его "администрации" Ирина Тейцман, глава ГТРК "ЛНР" Анастасия Шуркаева и ряд других лиц выехал с территории Луганска, позже Плотницкого заметили в аэропорту в РФ.

25 ноября СБУ заявила, что в оккупированные районы Луганской области прибыли дополнительные силы ППК "Вагнера" ​​для вооруженной поддержки так называемого "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета.

Также заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко заявил, что в оккупированном Луганске распространяются листовки с призывами к объединению с так называемой "ДНР".

Темы: ЛуганскОРДЛОЛНР
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