Главные новости дня – за 60 секунд

Дети депутатов совершают разбойные нападения, чиновники из ГПУ покупают квартиры за 5 гривен, КГБ Беларуси продолжает обвинять украинских журналистов в шпионаже – новости, которые обсуждали 27 ноября.

О детях депутатов. Депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Попов сообщил, что его сын-подросток совершил преступление - разбойное нападение на магазин. Позже полиция открыла уголовное производство по статье "разбой" и сообщила о подозрении.

О чиновниках ГПУ. Начальник управления надзора ГПУ за соблюдением законов Национальной полицией Александр Лукашенко смог приобрести квартиру в Киеве за 5 гривен, а его жена – дом на почти 300 м² за 10 тысяч гривен.

О Шаройко. В КГБ Беларуси утверждают, что украинский журналист Павел Шаройко собирал информацию о военных объектах России в республике.

Об ограничении скорости. С 1 января 2018 года разрешенная скорость движения в населенных пунктах снизится с 60 до 50 км/ч.

О криминальных авторитетах. 26 ноября вечером, полиция провела операцию в Пуще-Водице, где собрались люди, которые пытались влиять на криминогенную ситуацию в Киеве и других регионах. В отделение полиции для проверки доставили более 60 человек. Сегодня их уже отпустили.

О спецоперации на Закарпатье. В Военной прокуратуре Западного региона пока не комментируют результаты проведения спецоперации в Закарпатье, которая при участии броневиков и авиации проходила 16 ноября.

О мэрах-инноваторах. Финалистами рейтинге мэров-инноваторов, инициированного Международным саммитом мэров и Украинской правдой, по результатам второго этапа отбора стали: глава Тростянца Юрий Бова, глава города Долина Владимир Гаразд, Виталий Луков из Вознесенска, мэр Винницы Сергей Моргунов, и глава Житомира Сергей Сухомлин.

О деле Насирова. Шевченковский районный суд Киева назначил к рассмотрению по существу дело по обвинению отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова на 7 декабря.