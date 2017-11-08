Более трети украинцев несмотря на запрет пользуются "ВКонтакте"

39% украинцев, несмотря на официальный запрет доступа через украинские провайдеры, хотя бы раз в месяц посещают российскую социальную сеть "ВКонтакте".

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования интернет-аудитории Украины, проводимой компанией Factum Group Ukraine, сообщает Watcher.

В исследовании отмечается, что с августа по октябрь количество украинских пользователей "Вконтакте" увеличилась с 35% до 39%.

Анализ украинской интернет-аудитории показал, что с августа возросло количество пользователей среди украинских и в социальной сети "Одноклассники" - с 23% до 26%. А количество пользователей Mail.ru колебается на уровне 16%-18%.

В тройку лидеров традиционно вошли - Google, YouTube и Facebook. На них приходится 87%, 74% и 55% украинских пользователей соответственно.

"Исследование построено на работе постоянно действующей репрезентативной панели интернет-пользователей, на домашние и рабочие компьютеры которых установлено специальное программное обеспечение", - говорится в публикации.

Также там отмечается, что данная методология позволяет осуществлять мониторинг всех посещаемых украинскими пользователями интернет-ресурсов. Панель представляет интернет-пользователей всей Украины (без АР Крым) в возрасте 15 лет +.

Как известно, в мае этого года президент Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которое предусматривает запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, "ВКонтакте", "Одноклассники" и еще ряда сайтов.

Ранее сообщалось, что десктопные охват российских ресурсов "Вконтакте", "Одноклассники", Mail.ru и Yandex уменьшилось в 2-2,4 раза.

По состоянию на март 2016 года, "ВКонтакте", Mail.ru, Yandex и "Одноклассники" входили в десятку самых популярных сайтов. На них ежемесячно заходило 25 миллионов пользователей.

После запрета российских соцсетей, за 2 недели количество украинских пользователей Facebook выросло на 1,5 миллиона.