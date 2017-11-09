Порошенко ждет от Рады закона об обслуживании на украинском

Президент Петр Порошенко призывает Верховную Раду принять закон об обязательном присутствии украинского языка в сфере услуг.

Об этом он написал в Facebook в День украинской письменности и языка.



"Украинская песня многоголосо зазвучала в радиоэфире. Вскоре украинский язык займет полноправное место в телеэфире. Более 90% детей уже учатся на украинском", – отметил глава государства.



"Ожидаю от Верховной Рады закона, который гарантирует обязательное присутствие украинского языка в сфере услуг", – заявил он.

"При этом мы уважаем права граждан, которые на других языках говорят и на них же любят Украину. Потому что она у нас – одна-единственная", – добавил Порошенко.

Как известно, 23 мая 2017 года Верховная Рада приняла законопроект, который устанавливает обязательную долю русскоязычного контента на телевидении в размере 75% от общего объема. 13 октября он вступил в силу.



16 июня 2016 года Верховная Рада приняла закон о квотировании украинского языка на радио. 8 ноября 2017 года вступила в силу норма закона, обязывающая радиостанции транслировать в эфире не менее 30% украиноязычных произведений.



В сентябре сообщалось, что общенациональные радиостанции превышают квоту на трансляцию украиноязычных песен на 7%, а на ведение передач на государственном языке – на 30%.



Кроме того, образовательная реформа предусматривает, в частности, обязательное преподавание на украинском языке. Это возмутило ряд стран-соседей, на языках которых говорят нацменьшинства в Украине.



7 сентября Порошенко заявлял, что "на очереди проект, который предлагает украинскому языку полноправное присутствие в сфере услуг".