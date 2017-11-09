Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко ждет от Рады закона об обслуживании на украинском

Четверг, 9 ноября 2017, 11:25

Президент Петр Порошенко призывает Верховную Раду принять закон об обязательном присутствии украинского языка в сфере услуг.

Об этом он написал в Facebook в День украинской письменности и языка.

"Украинская песня многоголосо зазвучала в радиоэфире. Вскоре украинский язык займет полноправное место в телеэфире. Более 90% детей уже учатся на украинском", – отметил глава государства.

"Ожидаю от Верховной Рады закона, который гарантирует обязательное присутствие украинского языка в сфере услуг", – заявил он.

"При этом мы уважаем права граждан, которые на других языках говорят и на них же любят Украину. Потому что она у нас – одна-единственная", – добавил Порошенко.

Как известно, 23 мая 2017 года Верховная Рада приняла законопроект, который устанавливает обязательную долю русскоязычного контента на телевидении в размере 75% от общего объема. 13 октября он вступил в силу.

16 июня 2016 года Верховная Рада приняла закон о квотировании украинского языка на радио. 8 ноября 2017 года вступила в силу норма закона, обязывающая радиостанции транслировать в эфире не менее 30% украиноязычных произведений.

В сентябре сообщалось, что общенациональные радиостанции превышают квоту на трансляцию украиноязычных песен на 7%, а на ведение передач на государственном языке – на 30%.

Кроме того, образовательная реформа предусматривает, в частности, обязательное преподавание на украинском языке. Это возмутило ряд стран-соседей, на языках которых говорят нацменьшинства в Украине.

7 сентября Порошенко заявлял, что "на очереди проект, который предлагает украинскому языку полноправное присутствие в сфере услуг".

Алена Рощенко, УП
Темы: языкПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

Все новости...
язык
Пассажиры "УЗ" возмущены русским языком на международных билетах. Омбудсмен отреагировал
"Я хотела понимать обращение Зеленского": истории иностранцев, которые учат украинский
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Последние новости
15:00
Ученые обнаружили на Луне горные породы, которых нет в Солнечной системе
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
Все новости...
Реклама: