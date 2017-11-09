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В Wikileaks заявляют, что ЦРУ маскировало вирусы под коды "Лаборатории Касперского"

Четверг, 9 ноября 2017, 20:48

ЦРУ использовало созданный код для маскировки вредоносных программ ведомства таким образом, чтобы источниками вирусов казались другие реальные организации и компании, в частности "Лаборатория Касперского".

Об этом сообщает портал Wikileaks, передает "Новая газета".

По данным сайта, инструмент носит название Hive. Он позволяет относить работу нескольких вредоносных программ в различные домены, которые арендуются ЦРУ на общедоступном сервере. В Wikileaks отмечают, что домены не выглядят подозрительно.

Сайт рассказывает, что информация, которую получили через вредоносные программы ведомства, дальше перенаправляется в базу данных ЦРУ. А трафик остается на "маскировочном" сервере.

Кроме того, портал Wikileaks запустил проект Vault 8, который содержит исходный код Hive и анализ его работы. Некоторые из программ уже фигурировали в пакете документов ЦРУ Vault 7.

Как известно, власти США подозревают "Лабораторию Касперского" в организации кибершпионажа во время предыдущих выборов президента.

Ранее издание Foreign policy сообщил о том, что летом 2016 года, когда WikiLeaks публиковал документы Демократической партии США, вероятно сломанные российскими хакерами, основатель сайта Джулиан Ассанж отказался от большого объема данных, связанных с российским правительством.

Директор ЦРУ Майк Помпео заявлял, что сайт Wikileaks - это враждебная США структура, имеющая связи с такими странами, как Россия.

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Темы: СШАРосcияхакеры
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