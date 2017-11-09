Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские аккаунты в Twitter игнорировали негативные новости о Трампе - AP

Четверг, 9 ноября 2017, 22:55

Российские агенты на Twitter искажали негативные новости о Дональде Трампе перед президентскими выборами в США 2016 года.

Об этом сообщает Associated Press в своем расследовании.

AP пишет, что российские аккаунты отвлекали внимание от любых негативных новостей о Трампе, пытаясь перенести критику на кампанию Хиллари Клинтон.

Сообщается, что учетные записи "America_1st_" и "BatonRougeVoice" игнорировали новости о грубом комментарии Трампа на обвинения в сексуальном домогательстве, распространяя информацию о взломе электронной почты Клинтон.

Агентство проверило более 36 тысяч твитов с 382 аккаунтов в период с 31 августа 2015 года по 10 ноября 2016 года. По результатам исследования AP подчеркивает, что российские агенты имели стратегию фильтрации негативных сообщений о Трампе.

Как известно, ранее Twitter заблокировал 201 аккаунт в связи с расследованием возможного вмешательства РФ в президентские выборы США 2016 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcияТрампсоцсети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

Все новости...
США
Белый дом подтвердил встречу Байдена с Зеленским в Вильнюсе
В Госдепе США сообщили, как принимали решение о кассетных боеприпасах для Украины
США отреагировали на встречу Путина и Пригожина
Последние новости
15:08
С конца января в некоторых школах Киевщины будут дежурить офицеры безопасности – полиция
15:07
Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует
15:00
Ученые обнаружили на Луне горные породы, которых нет в Солнечной системе
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
Все новости...
Реклама: