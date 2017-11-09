Российские аккаунты в Twitter игнорировали негативные новости о Трампе - AP

Российские агенты на Twitter искажали негативные новости о Дональде Трампе перед президентскими выборами в США 2016 года.

Об этом сообщает Associated Press в своем расследовании.

AP пишет, что российские аккаунты отвлекали внимание от любых негативных новостей о Трампе, пытаясь перенести критику на кампанию Хиллари Клинтон.

Сообщается, что учетные записи "America_1st_" и "BatonRougeVoice" игнорировали новости о грубом комментарии Трампа на обвинения в сексуальном домогательстве, распространяя информацию о взломе электронной почты Клинтон.

Агентство проверило более 36 тысяч твитов с 382 аккаунтов в период с 31 августа 2015 года по 10 ноября 2016 года. По результатам исследования AP подчеркивает, что российские агенты имели стратегию фильтрации негативных сообщений о Трампе.

Как известно, ранее Twitter заблокировал 201 аккаунт в связи с расследованием возможного вмешательства РФ в президентские выборы США 2016 года.