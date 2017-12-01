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Госдеп США отверг заявления о готовящейся отставке Тиллерсона

Пятница, 1 декабря 2017, 00:29

Госдепартамент США отрицает сообщения СМИ о планируемой отставке государственного секретаря Рекса Тиллерсона.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента Гедере Науерт, пишет Радио Сворбода.

По ее словам, глава президентской администрации Джон Келли позвонил в департамент и заверил, что такие сообщения не соответствуют действительности.

30 ноября газета The New York Times написала, что Белый дом планирует сместить Тиллерсона с должности, а на его место назначить директора ЦРУ Майка Помпео. Позже подобные сообщения опубликовали агентства Associated Press и Reuters, а также ряд других новостных организаций.

В Белом доме после этого заявили, что объявлений по этому поводу нет, и Тиллерсон продолжает находиться в должности.

В начале октября телеканал NBC сообщал о том, что Тиллерсон планировал уйти в отставку из-за конфликта с Трампом. Телеканал со ссылкой на источники утверждал, что глава Госдепартамента нецензурно отозвался о президенте после встречи в Пентагоне в июле.

Тиллерсон позже отрицал эту информацию и подчеркнул, что по-прежнему "остается привержен президенту".

Темы: США
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