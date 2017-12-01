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"UA:Перший" отказался показывать жеребьевку футбольного ЧМ в России

Пятница, 1 декабря 2017, 14:48

Национальная общественная телерадиокомпания Украины решила не транслировать 1 декабря жеребьевку группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, который будет проходит в России.

Об этом сообщается на сайте НОТУ.

"Поскольку Российская Федерация является страной-агрессором, а показ этого события может содержать элементы пропаганды и нести угрозу информационной безопасности Украины", - пояснили в телекомпании.

Там напомнили, что жеребьевка состоится в пятницу, 1 декабря, в Москве в Кремлевском дворце съездов.

"В своих дальнейших решениях по трансляции чемпионата мира по футболу-2018 НОТУ будет руководствоваться законами Украины", - добавили в ТРК.

Как сообщили "Украинской правде" в НОТУ, существующее законодательство Украины не запрещает телеканалу показывать чемпионат, но в Верховной Раде есть законопроект, который может это изменить.

Речь идет о проекте закона №7299 "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" относительно информационной безопасности и противодействия пропаганде государства-агрессора". Законодательная норма позволяет НСТУ отказаться от трансляции любых спортивных соревнований, если в трансляции имеются элементы пропаганды.

ТРК заявляет, что в своих решениях "будет неукоснительно соблюдать законы, принятые Верховной Радой Украины".

Евгений Кизилов, УП

Темы: телевидениеРосcияфутбол
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