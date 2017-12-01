Аэропорт Львова празднует рекорд впервые за 26 лет

Из международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого улетел миллионный пассажир.



Об этом 1 декабря сообщает официальный сайт Львовского городского совета.



Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что последний раз аэропорт имел миллион пассажиров в 1991 году.



"Потом, к сожалению, пошел упадок авиации. И когда мы построили новый, большой терминал, то были ожидания, что мы достаточно быстро выйдем на позицию миллион в год пассажиров и ее превысим", – сказал городской голова.



Он выразил уверенность, что этот рекорд удастся побить в следующем году.

Миллионным пассажиром стала Виктория Ревуцкая из Ковеля

"Наша задача выйти как минимум на 5 миллионов, надо развивать авиасообщение, потому что оно комфортно", – сказал Садовый.





