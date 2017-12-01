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Аэропорт Львова празднует рекорд впервые за 26 лет

Пятница, 1 декабря 2017, 15:29
Аэропорт Львова празднует рекорд впервые за 26 лет

Из международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого улетел миллионный пассажир.

Об этом 1 декабря сообщает официальный сайт Львовского городского совета.

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что последний раз аэропорт имел миллион пассажиров в 1991 году.

"Потом, к сожалению, пошел упадок авиации. И когда мы построили новый, большой терминал, то были ожидания, что мы достаточно быстро выйдем на позицию миллион в год пассажиров и ее превысим", – сказал городской голова.

Он выразил уверенность, что этот рекорд удастся побить в следующем году.

 
Миллионным пассажиром стала Виктория Ревуцкая из Ковеля

"Наша задача выйти как минимум на 5 миллионов, надо развивать авиасообщение, потому что оно комфортно", – сказал Садовый.


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Темы: Львов
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