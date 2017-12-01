На конференции федерации футбола Киева разразился скандал

Отчетно-выборная конференция федерации футбола Киева (ФФК) завершилась громким скандалом.

Кандидаты на пост президента ФФК Владислав Ващук и Сергей Харченко, а также генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий покинули заседание в знак протеста против действий нынешнего главы ФФК и вице-президента ФФУ Игоря Кочетова.

Перед началом заседания выступил генеральный секретарь ФФУ Записоцкий, который призвал перенести выборы президента КФК, поскольку было много нарушений до самих выборов, а кандидаты в президенты Ващук и Харченко получили мало времени для подготовки, что противоречит статуту ФФУ. Кроме того было заявлено, что до сих пор не была заслушана финансовая отчетность ФФК под руководством Кочетова.

Впрочем, большинство членов конференции проголосовали за то, чтобы выборы провести именно 1 декабря. После этого конференцию оставили два из трех кандидатов в президенты.

Но голосование состоялося. За Игоря Кочетова проголосовали 74 человек, за Ващука - три и Харченко поддержал 1.

Отметим, что Кочетов является человеком Григория Суркиса в ФФУ и уже не один год возглавляет федерацию футбола города Киева.

Николай Аврамчук, для УП