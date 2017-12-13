В Киеве презентовали логотип и кубок финала Лиги чемпионов

В Киеве на НСК "Олимпийский" состоялась презентация логотипов финалов Лиги чемпионов УЕФА и кубков, за которые лучшие команды Европы будут соревноваться в мае в Украине.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Кубок и логотип финала сильнейшего клубного турнира представили президент ФФУ Андрей Павелко, мэр Киева Виталий Кличко, а также послы обоих решающих еврокубковых матчей – главный тренер национальной сборной команды Украины Андрей Шевченко и футболистка женской национальной сборной команды Ия Андрущак.

"Все готово к финалам. Уверен, все приложат усилия, чтобы сделать дни решающих матчей самых престижных европейских клубных соревнований безупречными", – заявил на презентации президент ФФУ.



"Эти кубки должны вдохновить молодых футболистов, ведь весной эти трофеи отправятся в тур по нашей стране! Вместе мы сделаем так, чтобы финалы Лиги чемпионов в Украине стали лучшими в истории!", – добавил Павелко.

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"Моя миссия – привлекать в Киев как можно больше событий общеевропейского масштаба. У нас есть опыт проведения Евровидения, который мы, несомненно, используем для подготовки к финалам Лиги чемпионов", – сказал Кличко.



"20 тысяч гостей посетили "Евровидение" в украинской столице, а в следующем мае мы ожидаем в пять раз больше посетителей со всего мира. У нас большая задача – мы должны на высоком уровне провести эти матчи", – заявил он.