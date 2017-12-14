Вызов на допрос, что на сайте ГПУ, не касается Саакашвили – адвокат
Лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили не обязан идти на допрос в Генпрокуратуру, потому что повестка Саакашвили не приходила, а обнародованная на сайте ГПУ не касается его.
Об этом сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий под Печерским райсудом Киева, отвечая на вопрос, пойдет экс-президент Грузии на допрос 18 декабря.
"Мы считаем, что это неправильно (предоставленный – ред.) процессуальный документ, поскольку в уголовно-процессуальном кодексе нет такого способа предоставления повестки через сайт ГПУ", - сказал он.
Адвокат добавил, что они готовы принимать повестку, но предоставленную "должным образом".
"Второе – та информация, которая содержится на сайте ГПУ, совершенно не соответствует тем статьям, что указаны в подозрении (Саакашвили – ред.). Там указаны статьи, не касающиеся Михеила в рамках его дела. Этот документ к Михеилу отношения не имеет. Было бы нелогично говорить, придет он или нет", - сказал Чернолуцкий.
"Он (Саакашвили – ред.) не обязан приходить, потому что это не документ, касающийся его уголовного дела – раз, второе – это документ, который в ненадлежащий способ доносится до него", - подытожил Чернолуцкий.
Как известно, 12 декабря Генпрокуратура обнародовала на своем сайте повестку о вызове Саакашвили 18 декабря на допрос в качестве подозреваемого в уголовном производстве по признакам совершения ряда уголовных преступлений.
11 декабря в Печерском райсуде избирали меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили.
Прокуратура просила суд избрать меру пресечения задержанному Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста.
Прокурор заявил, что есть риск, что лидера "Руха новых сил" могут ликвидировать спецслужбы РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине.
Но Печерский райсуд отпустил Саакашвили на время расследования.
Как известно, Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.
Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".
Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.
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