Главные новости дня – за 60 секунд
Ухудшение ситуации в зоне АТО, прослушка у редактора "Зеркала недели", Коломойский отмывает деньги, Фирташа не выдают Испании, письмо Саакашвили – новости, которые обсуждали 19 декабря.
Об ухудшении ситуации в зоне АТО. В ответ на обстрел из реактивных систем залпового огня поселка Новолуганское Донецкой области силы антитеррористической операции провели контрмеры.
А боевики в дальнейшем применяют реактивные системы залпового огня и минометы, запрещенные минскими договоренностями.
Разведка сообщает, что на Донецкое направление зашла группа сербских наемников-снайперов.
Тем временем Следственный комитет России возбудил 3 уголовных дела о якобы обстреле украинскими военными мирных жителей Донбасса.
О "Зеркале недели". Первый заместитель главного редактора "Зеркало недели" Сергей Рахманин нашел у себя в кабинете прослушивающее устройство.
О Коломойском. Олигарх Игорь Коломойский через приближенных лиц скупил недвижимость на австрийском курорте Земмеринг в Альпах, что может свидетельствовать о попытке отмывания денег.
О Фирташе. Высший земельный суд Вены отказал в выдаче украинского олигарха Дмитрия Фирташа Испании.
О Саакашвили. В письме к президенту Петру Порошенко экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили признался, что допускал и допускает много политических ошибок.
О сыне Авакова. Апелляционный суд Киева постановил повторно рассмотреть в суде первой инстанции арест имущества сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.
О Погоде. На протяжении 19-20 декабря снежный циклон потеряет активность.
О резолюции по Крыму. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила обновленную резолюцию о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Россией Крыму.