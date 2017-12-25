Геращенко: Мы готовы обменять 306 человек на 74 плененных украинца

Украина готова отдать 306 человек в обмен на 74 пленных боевиками ОРДЛО украинца.

Об этом сообщила в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.

По ее словам, в переговорах был ряд несогласованных вопросов верификации пленных: кто-то не желал участвовать в обмене, а чей-то срок заключения заканчивался в дни, когда уже шла техническая работа по подготовке освобождения.

"Нам в рамках Минской гуманитарной группы, после непростых переговоров удалось снять большинство из этих вопросов. Мы готовы в ближайшее время передать 306 граждан (где это позволяет украинское законодательство), чтобы освободить 74 украинцев с оккупированных территорий", - написала Геращенко.

Она добавила, что сейчас работают над последними логистическими и техническими деталями.

"У нас есть планы и предложения, как освободить всех. И как сделать это как можно быстрее. Отдадут только 74, мы должны разблокировать процесс освобождения. Но должны освободить всех", - отметила Геращенко.

Как известно, главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря.

Кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что обмен пленных состоится по предварительно оговоренной формуле "306 на 74".

20 декабря Трехсторонняя контактная группа в Минске подтвердила планы сторон по обмену удерживаемых лиц к Новому году.

Ранее боевики ОРДЛО направили в минскую группу дополнительные списки людей, которых требуют включить в перечень лиц на освобождение, что ведет к срыву процесса обмена пленными.

13 декабря Геращенко сообщила, что дата обмена заложниками пока не согласована, поскольку украинская сторона не может силой отправить на оккупированные территории Донбасса заложников, которые не хотят туда возвращаться.

Ранее сообщалось, что запрашиваемые главарями ОРДЛО заложники не желают возвращаться на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

5 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта не определились с датой обмена удерживаемых лиц.

Вместе с тем, подчеркнул он, стороны взяли на себя обязательства осуществить обмен удерживаемых лиц к новогодним и рождественским праздникам.

Украинская правда