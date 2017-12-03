Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Макмастер: Возможность войны с КНДР растет каждый день

Воскресенье, 3 декабря 2017, 02:22

Возможность войны США с Северной Кореей с каждым днем ​​увеличивается, проблема  ее ядерной программы не решена.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер в интервью Fox News.

"Я думаю, что она растет с каждым днем", - сказал Макмастер во время Форума национальной безопасности в Калифорнии.

"Это значит, что мы в гонке. Мы в гонке, чтобы быть способными решить эту проблему", - добавил он. "Есть способы решить эту проблему, помимо вооруженного конфликта, но это гонка, потому что он все ближе и ближе, и осталось мало времени".

Как известно, на прошлой неделе Северная Корея запустила свою самую технологичную межконтинентальную баллистическую ракету.

Макмастер сказал, что ядерные амбиции диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына являются самой серьезной угрозой национальной безопасности, с которой сталкивается Америка.

"Наибольшей непосредственной угрозой для Соединенных Штатов и всего мира является угроза со стороны режима изгоев Северной Кореи и его постоянных попыток расширить ядерные возможности на большие расстояния", - сказал он.

МакМастер добавил: "Поэтому очень важно, чтобы мы работали вместе со всеми нашими союзниками, партнерами и всеми на международном уровне, чтобы убедить Ким Чен Ына, что дальнейшее стремление к этим возможностям является тупиком для него и его режима".

Высокопоставленный чиновник США сообщил Fox News, что северокорейская баллистическая ракета, запущенная на прошлой неделе, раскололась во время повторного входа в атмосферу Земли.

Тем не менее, советник президента по национальной безопасности заявил, что Северная Корея добивается прогресса, даже когда терпит неудачу.

"Ясно, что каждый раз - каждый раз - она проводит ракетный пуск, ядерное испытание, он становится лучше", - сказал Макмастер. "И успех или неудача не так важны, как понимание того, что с годами она учится на неудачах, совершенствуя, тем самым увеличивая свою угрозу для всех нас".

Как сообщалось, Северная Корея заявила об успешном испытании межконтинентальной ракеты Hwasong-15.

После этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Вашингтон готовит большой перечень потенциальных санкций против КНДР.

На заседании ООН, созванном в связи с последним ракетным испытанием КНДР, представитель США Никки Хейли призвала все страны прекратить дипломатические связи с этой страной.

Она также заявила, что США не ищут войны с КНДР, но если она произойдет, режим Северной Кореи будет полностью уничтожен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Северная КореяСШАядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Все новости...
Северная Корея
КНДР выпустила две ракеты малой дальности
РФ возобновила экспорт нефти в Северную Корею после двухлетнего перерыва – ООН
Ким Чен Ын стремится к укреплению стратегического сотрудничества с Россией
Последние новости
17:05
Умеров: ВСУ испытывают "снарядный голод", нужно увеличивать артиллерийские возможности
17:04
Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию BAFTA в двух категориях
16:54
В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"
16:46
В Харьковской области заработала первая мобильная аптека: она будет доставлять лекарства в отдаленные села
16:43
"Дом был – хоть книги пиши. Посмотрите, кто погиб..." Татьяна Богуцкая о годе после гибели 17-летнего сына в Днепре
16:40
Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов
16:26
Дело Азарова передали в суд
16:26
Директора Днепровской оперы обвиняют в нападении на актера Черниговского театра
16:22
У Орбана заявили, что до соглашения с ЕС по помощи Украине еще далеко
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
Все новости...
Реклама: