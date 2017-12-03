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Макмастер: Можливість війни з КНДР зростає кожен день

Неділя, 3 грудня 2017, 02:22

Можливість війни США з Північною Кореєю з кожним днем ​​збільшується, проблема її ядерної програми не вирішена.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер в інтерв'ю Fox News.

"Я думаю, що вона росте з кожним днем", - сказав Макмастер під час Форуму національної безпеки в Каліфорнії.

"Це означає, що ми в гонці. Ми в гонці, щоб бути здатними вирішити цю проблему", - додав він. "Є способи вирішити цю проблему, крім збройного конфлікту, але це гонка, тому що він все ближче і ближче, і залишилося мало часу".

Як відомо, минулого тижня Північна Корея запустила свою найбільш технологічну міжконтинентальну балістичну ракету.

Макмастер сказав, що ядерні амбіції диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина є найсерйознішою загрозою національній безпеці, з якою стикається Америка.

"Найбільшою безпосередньою загрозою для Сполучених Штатів і всього світу є загроза з боку режиму ізгоїв Північної Кореї і його постійних спроб розширити ядерні можливості на великі відстані", - сказав він.

МакМастер додав: "Тому дуже важливо, щоб ми працювали разом з нашими союзниками, партнерами і всіма на міжнародному рівні, щоб переконати Кім Чен Ина, що подальше прагнення до цих можливостей є тупиком для нього і його режиму".

Високопоставлений чиновник США повідомив Fox News, що північнокорейська балістична ракета, запущена минулого тижня, розкололася під час повторного входу в атмосферу Землі.

Проте, радник президента з національної безпеки заявив, що Північна Корея досягає прогресу, навіть коли зазнає невдачі.

"Ясно, що кожен раз - кожен раз - вона проводить ракетний пуск, ядерне випробування, він стає краще", - сказав Макмастер. "І успіх або невдача не так важливі, як розуміння того, що з роками вона вчиться на невдачах, удосконалюючи, тим самим збільшуючи свою загрозу для всіх нас".

Як повідомлялося, Північна Корея заявила про успішне випробування міжконтинентальної ракети Hwasong-15.

Після цього держсекретар США Рекс Тіллерсон повідомив, що Вашингтон готує великий перелік потенційних санкцій проти КНДР.

На засіданні ООН, скликаному у зв'язку з останнім ракетним випробуванням КНДР, представник США Ніккі Гейлі закликала всі країни припинити дипломатичні зв'язки з цією країною.

Вона також заявила, що США не шукають війни з КНДР, але якщо вона відбудеться, режим Північної Кореї буде повністю знищений.

Теми: Північна КореяСШАядерна зброя
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