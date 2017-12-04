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Глава НСЖУ назвал блокирование NewsOne давлением на СМИ

Понедельник, 4 декабря 2017, 01:14

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал блокирование канала NewsOne давлением на СМИ и препятствием журналистской деятельности.

Об этом он написал в Facebook.

"Только что в прямом эфире я назвал дикостью прямое блокирование деятельности канала. Это прямое препятствование журналистской деятельности, давление на СМИ и угроза физической безопасности", - подчеркнул Томиленко.

Как известно, 3 декабря неизвестные в камуфляже и балаклавах заблокировали телеканал NewsOne мешками с песком и колючей проволокой, заявляя, что не согласны с "политикой канала". Они заявили, что требуют извинений от владельца телеканала, нардепа Евгения Мураева, который назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом власти".

Мураев в свою очередь заявил, что к блокированию телеканала причастен руководитель "Братства" Дмитрий Корчинский.

Журналисты NewsOne обратились к президенту Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию.

Темы: СМИКиев
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