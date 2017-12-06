"Спонтанные прихоти Луценко": Сытник и Холодницкий останутся в США

Директор Национального антикоррупционного бюро и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры не намерены по просьбе генерального прокурора Юрия Луценко прерывать свой визит в Вашингтон.



Об этом они заявили журналистам, сообщает Радио Свобода.



Артем Сытник и Назар Холодницкий находятся в Вашингтоне по приглашению организаторов Глобального форума по возврату активов и для участия в дополнительных встречах с высокопоставленными должностными лицами США.



В частности, Сытник рассказал, что уже запланированы ряд встреч с высокопоставленными должностными лицами США на 6-7 декабря.



"У меня на среду и четверг заранее запланированы очень важные встречи с руководством ряда правоохранительных и государственных органов США. Среди них - руководство ФБР, Государственного департамента, будет встреча с руководителем Всемирного банка. Поэтому выполнять спонтанные прихоти генпрокурора не собираюсь, но, конечно, буду смотреть по ситуации и при необходимости буду делать все, чтобы скорее вернуться в Украину", - сказал он.



В то же время Назар Холодницкий сообщил, что будет находиться в США до 12 декабря.



"Командировка запланирована до 12 декабря, так как на эти даты организован ряд встреч. Я не могу просто взять и сообщить коллегам из ФБР, Государственного департамента, сенаторам и конгрессменам, что встречи переносятся или отменяются, поскольку у них также есть график. Эти встречи готовились месяцами, их отмена навредила бы антикоррупционным органам Украины и государству в целом", - сказал Холодницкий.



Как рассказали УП в САП, никакой телеграммы, о которой говорил Луценко, в ведомстве не получали.



Как известно, 5 декабря с трибуны парламента генпрокурор Юрий Луценко попросил Верховную Раду отозвать из США руководство НАБУ и САП для отчета в парламенте.



Он также призвал спикера Андрея Парубия отправить по этому поводу телеграмму в Вашингтон.



раньше 5 декабря народные депутаты проголосовали за то, чтобы на пленарном заседании выступили генпрокурор Юрий Луценко, глава САП Назар Холодницкий, директор НАБУ Артем Сытник и глава СБУ Василий Грицак и объяснили парламенту ситуацию с конфликтом между ГПУ и НАБУ, а также задержания Саакашвили.

О задержании на взятке агента НАБУ, срыв спецоперации и конфликт между ГПУ и НАБУ читайте в материале УП "Агенты под ударом. Как развивалась и чем закончится очередная атака на НАБУ"