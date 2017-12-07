Возле Верховной Рады несколько митингов, а Саакашвили не видно

На улице Грушевского возле Верховной Рады митингуют Социалистическая партия, которую возглавляет Сергей Каплин, Социал-демократической партия, пенсионеры и профсоюзы.



По подсчетам корреспондента "Украинской правды", их приблизительно 250 человек.



Они требуют минимальную пенсию в 5 тысяч гривен и минимальную зарплату в 10 тысяч гривен.

Под ВР - социалистические флаги и лозунги Фото Эльдара Сарахмана, УП

А на площади перед парламентом собрались около 300 участников с флагами "Батькивщины". Они требуют продлить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли.

Там же расположился еще и митинг работников образования с требованием увеличить финансирование из бюджета ряда научных учреждений.

Из сторонников Михэила Саакашвили корреспондент УП никого не заметил, со сцены на Площади Конституции никто не выступает.

Пресс-секретарь партии "Рух новых сил" Марьяна Пачтар сказала "Украинской правде", что Саакашвили постоянно находится в палатке.



В то же время, один из лидеров "РНС" Юрий Деревянко сообщил "Украинской правде", что не знает, где Саакашвили сейчас: "Я видел его где-то в 12 или в час ночи, когда после эфира я заезжал в палаточный городок. Но я потом уехал, поэтому дальше не знаю".

Рядом с Верховной Радой дежурит много полиции.