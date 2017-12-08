В Минюсте рассказали детали обыска: Забрали мусор, может, снимали прослушку

Первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая заявляет, что детективы НАБУ вынимали бумаги с корзин для мусора и, возможно, снимали установленные ими ранее средства прослушивания.

Об этом она сказала на брифинге 8 декабря.

"На данный момент в том протоколе обыска незаконного, который оставили на столе, написано, что они вытащили какие-то документы с корзин для мусора. Это все, что они зафиксировали в протоколе обыска. Что было украдено, что нет – там была только уборщица, она вообще ничего не понимает", - сказала Бернацкая.

По ее словам, уборщица рассказала, что ей угрожали, что она будет ходить на допросы.

"(Уборщица – ред.) говорит, что включали и выключали компьютеры, открывали окна. Мы думаем, что возможно, могли снимать незаконное прослушивание, которое было установлено, так как совершались какие-то действия. Возможно, они забирали свою технику обратно с собой", - сказала заместитель министра юстиции.

Она добавила, что это не первый случай, когда работники Минюста в своих помещениях находили "прослушивающие устройства без каких-либо идентифицирующих признаков".

По словам Бернацкой, сейчас сотрудники проверяют, исчезли ли какие-то документы.

"Это трудно понять, потому что это тысячи документов, которые есть. Мы не знаем, что было изъято из того, что было на столах. Возможно, что-то было подброшено, и они зафиксировали это как документы, которые (отсюда – ред.) забрали", - сказала она.

Бернацкая добавила, что протокол подписали 3 детективы НАБУ и уборщица.

"Они зафиксировали, что "мусор с корзин". Уборщица говорит, что они снимали что-то, но, если обыск законный, то надо прилагать эти видео или аудио к протоколу обыска. Ничего не приложено. Может, здесь цель – сфальсифицировать и, может они потом скажут, что вот это мы нашли во время обыска", - рассказала заместитель министра юстиции.

По ее словам, три детектива НАБУ оттолкнули сотрудника Нацгвардии, который охраняет помещение Минюста, и "пошли дальше в помещение, ничего не объясняя".

Сам обыск проходил в "рядовом кабинете", где сидит около 6 сотрудников секретариата, "рядовые чиновники и специалисты, работающие с документами Европейского суда" и в том кабинете есть 6 корзин для мусора.

На место происшествия вызвали полицию, но когда приехал патруль, детективы уже скрылись.

"Оставили протокол обыска и поехали к одной из наших сотрудниц на квартиру, и там уже были адвокаты, которые подтвердили, что это те же сотрудники НАБУ, которые ворвались утром в Министерство юстиции", - сказала Бернацкая.

Обыск проводили дома и в машине руководителя секретариата правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.

"Обыск был и ее собственном помещении, изъяли телефон, провели обыск дома и в машине, и изъяли документы, которые были в ее сумке рабочей", - сказала Бернацкая.

Она добавила, что у Минюста есть только видеофиксация, как детективы заходили в помещение с улицы, а в других помещениях Минюста видеофиксации нет.

"Вчера в Минюст поступило постановление о временном доступе. Это значит, что мы обращаемся к сотрудникам правоохранительного органа, который его получил, и согласовываем когда они приходят и в присутствии наших сотрудников получают все необходимые им документы. Но почему-то пришли с незаконным обыском", - сказала представитель Минюста.

Бернацкая добавила, что они не понимают, "зачем делать эти провокации", но заверила, что "никто не запугает наших сотрудников делать свою работу в интересах государства".

Как известно, в пятницу в Минюсте заявили, что в министерство ворвались работники НАБУ. Также там заявили, что работники НАБУ провели обыск дома у работницы Минюста.

В НАБУ рассказали, что обыски в Минюсте проводили с целью спасти доказательства.