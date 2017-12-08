У Мінюсті розповіли деталі обшуку: Забрали сміття, може, знімали прослуховування

Перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька заявляє, що детективи НАБУ виймали папери зі смітників і, можливо, знімали встановлені ними раніше засоби прослуховування.

Про це вона сказала на брифінгу 8 грудня.

"На даний момент у тому протоколі обшуку незаконного, який залишили на столі, написано, що вони витягли якісь документи зі смітників. Це все, що вони зафіксували у протоколі обшуку. Що було вкрадено, що ні – там була лише прибиральниця, вона взагалі нічого не розуміє", - сказала Бернацька.

За її словами, прибиральниця розповіла, що їй погрожували, що вона ходитиме на допити.

"(Прибиральниця – ред.) каже, що вмикали і вимикали комп’ютери, відкривали вікна. Ми думаємо, що можливо, могли знімати незаконне прослухування, яке було встановлене, тому що вчинялися якісь дії. Можливо, вони забирали свою техніку назад з собою", - сказала заступник міністра юстиції.

Вона додала, що це не перший випадок, коли працівники Мінюсту у своїх приміщеннях знаходили "прослуховуючі пристрої без якихось ідентифікуючих ознак".

За словами Бернацької, наразі співробітники перевіряють, чи зникли якісь документи.

"Це важко зрозуміти, бо це тисячі документів, які є. Ми не знаємо, що було вилучено з того, що було на столах. Можливо, щось було підкинуто, і вони зафіксували це як документи, які (звідси – ред.) забрали", - сказала вона.

Бернацька додала, що протокол підписали 3 детективи НАБУ і прибиральниця.

"Вони зафіксували, що "сміття зі смітника". Прибиральниця каже, що вони знімали щось, але, якщо обшук законний, то треба докладати ці відео чи аудіо до протоколу обшуку. Нічого не докладено. Може, тут є мета щось сфальсифікувати і, може, вони потім скажуть, що ось це ми знайшли під час обшуку", - розповіла заступник міністра юстиції.

За її словами, три детективи НАБУ відштовхнули співробітника Нацгвардії, який охороняє приміщення Мінюсту, і "пішли далі у приміщення, нічого не пояснюючи".

Сам обшук проходив у "рядовому кабінеті", де сидить близько 6 співробітників секретаріату, "рядові чиновники і спеціалісти, які працюють з документами Європейського суду" і в тому кабінеті є 6 смітників.

На місце події викликали поліцію, але приїхав патруль, то детективи вже втекли.

"Залишили протокол обшуку і поїхали до однієї наших співробітниць на квартиру, і там вже були адвокати, які підтвердили, що це ті самі співробітники НАБУ, які ввірвалися вранці в Міністерство юстиції", - сказала Бернацька.

Обшук проводили вдома і в машині керівника секретаріату урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

"Обшук був і її власному приміщенні, вилучили телефон, провели обшук вдома і в машині, і вилучили в неї документи, які були у її сумці робочій", - сказала Бернацька.

Вона додала, що у Мінюсту є лише відеофіксація, як детективи заходили в приміщення з вулиці, а в інших приміщеннях Мінюсту відеофіксації немає.

"Вчора до Мінюсту надійшла ухвала про тимчасовий доступ. Це означає, що ми звертаємося до співробітників правоохоронного органу, який її отримав, і погоджуємо коли вони приходять і в присутності наших співробітників отримують усі потрібні їм документи. Але чомусь прийшли з незаконним обшуком", - сказала представник Мінюсту.

Бернацька додала, що вони не розуміють, "навіщо робити ці провокації", але запевнила, що "ніхто не залякає наших співробітників робити свою роботу на користь держави".

Як відомо, у п’ятницю в Мін'юсті заявили, що до міністерства увірвались з обшуками працівники НАБУ. Також там заявили, що працівники НАБУ провели обшук вдома у працівниці Мін'юсту.

У НАБУ розповіли, що обшуки в Мін'юсті проводили з метою врятувати докази.