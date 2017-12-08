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СБУ проверяет, причастен ли помощник Мосийчука к взрыву под Espreso

Пятница, 8 декабря 2017, 15:35

СБУ проверяет возможную причастность внештатного помощника-консультанта народного депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука к взрыву у телеканала Espreso.TV.

Об этом говорится в материалах Печерского районного суда Киева, передают Украинские Новости.

"Согласно имеющимся у следствия данным, относительно близкого окружения потерпевшего Мосийчука, которые могут быть причастны к совершению указанного преступления лиц, в том числе из числа внештатных помощников-консультантов", - говорится в материалах суда от 5 декабря.

Указывается, что помощник в своей повседневной деятельности пользуется телефону "Киевстар".

"С целью полного, всестороннего и беспристрастного осуществления досудебного расследования, установления лиц, которые могут быть причастны к совершению указанного преступления, у следствия возникла необходимость в получении временного доступа к документам, которые находятся во владении "Киевстар", - говорится в материалах суда.

Также в СБУ возникла необходимость получить временный доступ к документам, которые находятся во владении ООО "лайфселл" и к настоящему помощника.

В то же время Мосийчук на своей странице в Facebook заявил, что эта информация "фейк".

"Очередной фейк по делу покушения на меня: вроде как к взрыву возле телеканала Эспрессо причастен один из моих помощников", - написал он.

"Этот откровенный "вброс" пытаются разогнать в СМИ с целью: отвлечь внимание от настоящих исполнителей и заказчиков преступления", - добавил Мосийчук.

Как известно, 25 октября около 22:00 в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека - бывший сотрудник юридического департамента Министерства внутренних дел Михаил Мормиль и охранник народного депутата Игоря Мосийчука Руслан Кушнир.

Игорь Мосийчук из-за взрыва пережил операцию. Он считает это покушением на его жизнь.
Также в больницу с серьезными ранениями находятся политолог Виталий Бала и 56-летняя Надежда Тарасенко.

Следствие не исключает, что взрыв у телеканала "Эспрессо" мог быть направлен не против Мосийчука.

Эксперты считают, что взрыв мог быть покушением на жизнь погибшего Михаила Мормиля.
По словам его друга, Мормиль боялся за жизнь и за то, что за ним следят.

Темы: Мосийчуккриминал
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