Главные новости дня – за 60 секунд

НАБУ обыскивает Минюст, пока НАПК закрывает ему доступ к е-декларациям, депутаты существенно ограничили беспошлинный ввоз посылок – новости, которые обсуждали 8 декабря.

Об обысках НАБУ в Минюсте. Минюст заявил о проведении в пятницу Национальным антикоррупционным бюро обысков в ведомстве, а также у работницы министерства дома.

НАБУ подтвердило, что провело два обыска и что они были санкционированными. Следственное действие они объяснили риском уничтожения документов, которые должны быть предоставлены Минюстом в рамках расследования детективами НАБУ уголовного производства.

Министерство юстиции отрицает существование какого-либо риска уничтожения документов и направило заявление об уголовном правонарушении в Генеральную прокуратуру.

О НАБУ и НАПК. Национальное агентство по предотвращению коррупции решило временно закрыть полный доступ НАБУ к реестру электронных деклараций.

По словам сотрудника НАПК Александра Писаренко, в сентябре сотрудник НАБУ, зайдя в реестр е-деклараций, изменил декларацию одного из чиновников (фамилию он не уточнил).

И еще раз о НАБУ. Окружной админсуд Киева рассматривает иск к Государственной фискальной службы относительно спецпроверки декларации Артема Сытника в качестве кандидата на должность директора НАБУ.

О посылках. Рада ограничила беспошлинный ввоз товаров в Украину до трёх посылок в месяц общей стоимостью до 150 евро.

О "языковой" статье. Венецианская комиссия приняла решение о скандальной "языковой" статье закона "Об образовании". Эксперты не поддержали обвинения со стороны Венгрии.

Об условиях ЕС. Условием выделения Евросоюзом новой макрофинансовой помощи Украине будет создание Антикоррупционного суда.

О Соболеве. Уволенный с должности главы антикоррупционного комитета нардеп Егор Соболев заявляет, что Генпрокуратура планирует обвинить его в связях с Россией.

О Саакашвили. "Ситуация с Саакашвили не стоит международного внимания. Потому что есть конкретные преступления, которые были совершены, и мы должны обеспечить: прозрачность следствия, абсолютную открытость и непредвзятость следственных органов и прозрачный, эффективный, беспристрастный суд", – сказал Порошенко.