Полиция допрашивает жениха Ноздровской как подозреваемого

Полиция допрашивает бывшего жениха Ирины Ноздровской Виталия Сергеева как подозреваемого.

Об этом сообщил его отец Виктор Сергеев, пишет Громадське.

По его словам, основанием такого подозрения стала запись с камеры наблюдения, на котором они с сыном выходят из своего дома в Киеве в 21:00, 29 декабря, в день исчезновения Ирины. Полиция считает, что основанием для преступления могла стать неразделенная любовь, поскольку Ирина с Виталием раньше разошлись.

Виталия вызвали в райотдел Вышгорода и допрашивают более 6 часов. Правоохранители также изъяли общее авто Виталия и отца (оформлено на отца) и забрали в Гостомель на экспертизу.

Ранее сообщалось, что бывшего жениха Ноздровськои задержали.

Виктор Сергеев отметил, что в вечер исчезновения Ирины, 29 декабря, Виталий был дома, с родителями и вместе они были до момента задержания.

В последний раз, с Ириной говорила мама телефону, около 18 вечера. Тогда Ирина сказала, что едет в автобусе и ей не удобно говорить. Около 20:00 Виталию позвонил отец Ирины и сказал, что она не выходит на связь.

Примерно в 21 час Виталий вместе с отцом отправились из Киева в село Демидов Вышгородского района искать ее и продолжали поиски до 5 утра.

Ранее 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области было выявлено тело женщины. Полиция выяснила, что это недавно исчезнувший юрист Ирина Ноздровская.

30 декабря Вышгородское управления полиции объявило Ноздровскую в розыск. В сообщении отмечалось, что она исчезла около 16:00 29 декабря.

Дочь Ноздровской сообщала об исчезновении матери. По ее словам, Ирина исчезла 29 декабря, поехав на работу, с которой не вернулась. Последний раз на связь она выходила около 17:00, после чего ее телефон был отключен.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры - Светланы Сапатинской, которую в с.Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Светлана получила тяжелые травмы и скончалась, а ее 4-летний сын Матвей стал полусиротой.

Ранее Россошанский уже фигурировал в делах о краже авто и ограбления, лечился от алкогольно-наркотической зависимости, но ни разу не был привлечен к наказанию.

После смертельного ДТП Россошанского сначала не арестовали, а отпустили под домашний арест. Анализ его крови взяли через 8 часов после аварии, а результатов не было в течение 5 суток. Суд не принял во внимание факт наркотического опьянения Россошанского во время ДТП.

Доказательства по делу в защиту сестры собирала сама Ноздровская. При этом со стороны Россошанского ей угрожали, запугивали, ее дочь избили, добиваясь от Ноздровской заявления о том, что она не имеет к виновнику ДТП претензий. Такой документ подписал муж погибшей Светланы.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.