В США спрогнозировали, какой была бы война с РФ

Американская аналитическая компания спрогнозировала, как россияне воевали бы с равным по силе противником.

Об этом со ссылкой на публикацию аналитической компании RAND пишет Голос Америки.

Эксперты отмечают, что ничто не указывает на желание России развязать конфликт с почти равным, или равным ей по силе военным противником, а лидеры России понимают неблагоприятные обстоятельства, с которыми их страна столкнулась бы в случае длительного конфликта с соперником подобным Североантлантическому альянсу .

How might #Russia's military fight in the event of a major conflict against a peer or near-peer adversary? New paper: https://t.co/X37YcfLUTO