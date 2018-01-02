Полиция еще не объявила подозрение из-за убийства Ноздровской

Полиция еще не объявила подозрение из-за убийства юристки Ирины Ноздровской.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции Киевской области Дмитрий Ценов.



"Никому подозрение не объявлены. Сегодня у меня был друг Ирины, который предоставил видеозапись. Сейчас мы ее обрабатываем", - рассказал он.



Кроме того, в Вышгородское отделение полиции Главного управления нацполиции в Киевской области зашла группа активистов, чтобы узнать о ходе расследования, сообщает "Укринформ".



Отмечается, что у отделения полиции было больше десяти общественных активистов и представители СМИ. Однако журналистов не допустили на встречу.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.