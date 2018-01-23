Хроника 23 января. Инаугурация Ющенко и захват областных администраций

Найцікавіше: 2002. Руслан Пономарьов – наймолодший чемпіон світу з шахів 2005. Віктор Ющенко приймає присягу президента 2014. Противники режиму Януковича захоплюють ОДА в регіонах 2017. Українці сперечаються про еміграцію

2001, вівторок

– Прем’єр Віктор Ющенко скріпив своїм підписом указ президента Кучми про звільнення Юлії Тимошенко з посади віце-прем'єра і того ж дня почав переговори з лідерами парламентських фракцій про вакантні місця в уряді.

– У Рівному силовики побили учасників акції "Україна без Кучми", які хотіли розгорнути в обласному центрі наметове містечко.

2002, середа

– У фіналі Чемпіонаті світу з шахів за версією ФІДЕ зустрілися два українця: Руслан Пономарьов та Василь Іванчук. Перемогу здобув Пономарьов і став наймолодшим чемпіоном світу з шахів.

2004, п’ятниця

– "Росії потрібна сильна Україна, а Україні – сильна Росія".

Президент Росії Володимир Путін приїхав до Києва з дводенним робочим візитом, зустрівся з українським колегою Леонідом Кучмою та взяв участь у церемонії закриття Року Росії в Україні.

2005, неділя

– "Сьогодні Україна вільна і незалежна, ми скинули з плечей тягар минулого! Більше ніхто не посміє вказувати нам, як жити і кого обирати". У Києві відбулася інавгурація в президенти Віктора Ющенка.

2006, понеділок

– "Газпром" знову звинуватив Україну в тому, що вона забирає з газопроводу газ вище норми, у результаті чого паливо недоодержують європейські споживачі.

2007, вівторок

– Прокуратура висунула звинувачення в убивстві одного з лідерів Партії регіонів Євгена Кушнарьова помічнику нардепа Дмитра Шенцева – Дмитру Завальному. Трагедію кваліфікують як убивство з необережності.

Кушнарьов загинув 17 січня, отримавши вогнепальне поранення під час полювання.

2008, середа

– Скандал між Україною та Росією навколо радіонавігаційної системи "Марс", яку використовує Чорноморський флот РФ.

Спираючись на рішення української Феміди, судові виконавці хотіли вилучити в росіян систему на користь Мінтрансу. Проте в Чорноморському флоті РФ просто не пустили їх на територію.

Пізніше голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що такі питання мають узгоджуватися між сторонами, і подібні рецидиви можуть буть заразними.

2009, п’ятниця

– Газ компанії "РосУкрЕнерго", який зберігається в підземних газосховищах України, вже належить Україні, заявив міністр палива та енергетики Юрій Продан. Йдеться про 11 мільярдів кубометрів газу, які до підписання в Москві "газових контрактів", належали "РосУкрЕнерго".

Головний митник Валерій Хорошковський подібних заяв "Нафтогазу" не визнає. А в компанії Фірташа, у свою чергу, погрожують судовим процесом у разі відчуження газу.

2010, субота

– Зрада України – саме так оцінила кандидат у президенти Юлія Тимошенко заклик президента Віктора Ющенка в другому турі президентських виборів голосувати проти всіх.

2012, понеділок

– Депутат від Партії регіонів і сестра глави Адміністрації президента Юлія Льовочкіна увійшла в моніторинговий комітет ПАРЄ. Обурені опозиціонери звернулися до Асамблеї про позбавлення повноважень української делегації.

ПАРЄ пропозицію не підтримала, проте відзначила в проекті резолюції свою схвильованість кримінальним переслідуванням колишніх членів уряду України.

2013, середа

– З переліку осіб, про яких треба знати, аби скласти незалежне оцінювання з історії України, вилучили імена українських військовиків та політичних діячів Степана Бандери та Романа Шухевича. Про це повідомив ZIK. Замість них додали Миколу Щорса та Юрія П’ятакова.

Проте в Міносвіти заявили, що про таку заміну їм ще невідомо.

2014, четвер

– Хроніка Революції Гідності.

Вранці бійці "Беркуту" затримали активістів "Автомайдану", машини розтрощили. Один із лідерів руху Дмитро Булатов зник.

Стала відомою історія протестувальника Михайла Гаврилюка. Силовики роздягли його на морозі та знімали знущання на камеру.

В областях України захоплюють адмінбудівлі. У Львові протестувальники захопили облдержадміністрацію. Губернатор Олег Сало написав заяву про відставку, а потім попросив вважати її недійсною, бо це відбувалося під тиском. Штурмували ОДА також у Черкасах та Тернополі.

2015, п’ятниця

– Троє українських військових загинули та ще 50 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

А моніторингова місія ОБСЄ у своєму звіті розповіла про трагедію з обстрілом тролейбусної зупинки в Донецьку 22 січня: 8 пасажирів тролейбуса загинули, 13 зазнали поранень, а обстріл вівся з північно-західного напрямку, з міномета.

У штабі АТО повідомили: Росія збільшила чисельність свого контингенту на Донбасі до максимуму за час конфлікту. На українській території перебувають понад 9 тисяч російських військовослужбовців.

2016, субота

– Один український військовий загинув та ще один дістав поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– "Я чітко наголошував, і твердо в це вірю: повернення українського суверенітету на Донбас має відбутися у 2016 році". Президент Петро Порошенко виступає на засіданні Асоціації міст України.

2017, понеділок

– Тема дня – еміграція.

Фейсбук-спільнота обговорює, чи мають українці виїжджати у пошуках кращої долі. Під хештегом #воздухэмиграции користувачі розповідають, як і чому вирішили залишити Україну, або навпаки залишитися в ній.

Рустем Халілов, для УП