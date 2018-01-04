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Кредитор подал в суд на Дейдея с требованием вернуть долг

Четверг, 4 января 2018, 14:48

Игорь Линчевский, заемщик и ключевой свидетель в деле о незаконном обогащении нардепа Евгения Дейдея, подал иск в суд с требованием к депутату вернуть задолженность.

Об этом говорится на сайте Печерского райсуда Киева.

Иск подан 23 октября 2017 года, однако производство пока не открыто.

 

Как известно, Дейдея обвиняют в том, что он попытался скрыть покупку квартиры и двух авто за непонятно где взятые деньги. Для этого он оформил на жену Ингу Дейдей "кредит" у Игоря Линчевского, помощника своего однопартийца Дениса Дзензерского.

По информации ресурса 368.media Линчевский родился в России, гражданин Украины и живет в Днипре. Работал замдиректора ООО "ИН-ВЕСТА" и коммерческим директором ООО "Дельта Бат". Член политической партии "Народный фронт", в которую также входит Дейдей.

Сам нардеп обвинения отвергает, называя их "политическим пиаром грузинской группы".

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Верховная РадасудкриминалНародный фронт
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